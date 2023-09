Eesti Pank ja Omniva käivitavad miljoni mündi korje kampaania

„Sularaharinglus toimib keskpanga hinnangul Eestis suures plaanis hästi, kuid pikaajaline mure on eelkõige väikeste punaste müntidega, mida kasutatakse maksmisel vähem. Inimesed saavad münte vahetusrahana poodidest, aga kuna müntide väärtus on väike, siis inimesed ei lähe nendega uuesti poodi maksma. Nii annabki Eesti Pank igal aastal ringlusse keskmiselt kahe veoautokoorma jagu 1- ja 2-sendiseid münte, millest keskpanka tagasi ei jõua peaaegu midagi,“ rääkis Eesti Panga sularahavaldkonna juht Rait Roosve.

„Eesti Pank koostöös Omnivaga soovib mündikorjega inimestelt kokku koguda miljon euromünti. Pilootprojektiga saame testida, kas selline mündikorje teenus aitaks väikeste punaste müntide taasringlusele kaasa, sest nende tootmise näol on tegemist arvestatava keskkonnakuluga,“ tõdes Roosve.

Omniva Eesti maajuht Kristi Unt rõhutas, et iga mündivahetaja aitab vähendada sularaha keskkonnajalajälge. „Jätkusuutlikkus on Omniva jaoks väga südamelähedane teema ja seetõttu peame ühiskonnaliikmetena igati kaasa aitama sellele, et olemasolevaid münte ringlusesse tagasi tuua, mitte maksma üha uute tootmise eest,“ sõnas Unt.