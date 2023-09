Juhan Liivist valmib mängufilm nimega „Vari“

Režissöör Jaak Kilmi sõnul on Juhan Liiv üks Eesti kirjandusloo erilisemaid ja tundelisemaid figuure, kes lahendab filmis 19. sajandi lõpuaegses mahajäänud ja ääremaastunud Eesti külaühiskonnas detektiivina robustseid mõrvalugusid. „Filmi teemaks on looja erakordsus, võime tajuda pool- ja veerandtoone. Juhan Liiv, kel ei ole mitte midagi kaotada – sest tal ei ole mitte midagi – sõdib üksildase rüütlina õigluse eest juhmis ja väiklases keskkonnas,“ rääkis Kilmi.

Juhan Liivi kaasaegsete mälestustest selgub, et Liiv oli palju keerulisem natuur kui oleme harjunud romantilisest poeedist mõtlema. Ta oli vaene, kopsuhaige, vaimust vaevatud, raske iseloomuga, tunnustamata. Juhan Liiv soovis olla vabakutseline kirjanik, ent ühiskond ei soosinud seda. Kannatades nii tagakiusamismaania kui suurushullustuse all, muutus ta kinniseks ja umbusklikuks ning sattus korduvalt vaimuhaiglasse.

Produtsent Armin Karu tõi välja, et „Vari“ on tume ja pinev ajalooline põnevik Indrek Hargla krimilugudest tuttavate käikudega. „Ka filmi Juhan Liiv on keerulise natuuriga, ülitundlik ja sealjuures erakordselt läbinägelik. Liivi võime kuritegusid lahendada põhineb teraval tajul ja oskusel näha seoseid asjaoludes, mis jäävad teistele märkamatuks,“ lausus Karu.