35 haridusasutust asuvad õpilastele rohetehnoloogia maailma tutvustama

KIKi rohetehnoloogiate teadlikkuse suurendamisega tegelev projektikoordinaator Ulvi Tuisk sõnab, et kliimamuutuste leevendamiseks on oluline, et meil oleks nii täna kui ka tulevikus roheinnovatsiooniga tegelevaid eksperte. „Seetõttu on oluline, et noortel tekiks huvi loodus- ja reaalteaduste vastu ja õpilased juba maast-madalast rohetehnoloogiaid tundma õpiks. Mul on hea meel, et lisaks varasemalt toetatud Eesti koolidele lisandub veel 35 haridusasutust, kus nende teemadega tegelema hakatakse,“ lisab Tuisk.