Forus ja Fudy ühendavad äpid

Fudy tegevjuhi Viljam Põdra sõnul on Forusega koostöö nende jaoks loogiline samm. „Fudy on alati vaadanud äritegevust kui partnerluse loomist. Meie visioon on toetada oma tegevuses restorane, mitte olla vaid vahendustasu koguja, ja sellest me lähtume ka tootearenduses ning hinnastamispoliitikas. Koostöö laiendamine selliste ambitsioonikate Eesti ettevõtetega nagu Forus on meie jaoks järjepidev tulevikku vaatav samm, millest võidavad kõik.“

Viljam Põdra sõnul eristub Forus ükskõik millisest teisest platvormist asjaoluga, et 30% ettevõttest kuulub klientidele ja partneritele. „Iga 100 euro eest Foruse platvormilt teenuseid ostes või osutades saab inimene ühe US Tokeni. Igaüks, kes US Tokeneid kogub, on ka üks platvormi omanikest. Jagame ja hindame kõrgelt Foruse mõtteviisi, et teenuse tarbija on osa kogukonnast, mis teenuse arengut suunab ja osaleb firma eduloos. Meil Fudys on sama visioon – nii mõnigi restoran omab meist väikest tükki, sest nad näevad, et meie suudame pakkuda midagi, mida konkurendid ei paku,“ märkis Põdra.