Uuring: millised on noorte lemmikud sotsiaalmeediarakendused?

61% vastajatest ütles, et kasutavad TikToki mitu korda päevas või pea koguaeg. Youtube’i kasutavad pea pidevalt või mitu korda päevas 58%, Instagrammi 49% ja Snapchatti samuti 49%.

„Ilmselt ei ole suur saladus, et TikTok on noorte seas populaarne rakendus. Küll aga näitab uuring, et väga suur osa noortest kasutab rakendust pea igal võimalikul hetkel. Lisaks on TikToki algoritm muidugi äärmiselt nutikas, kuna see õpib kasutaja huvisid ülimalt kiiresti tundma ja näitab talle selle järgi sisu. Just seetõttu ongi rakendus noorte jaoks sedavõrd köitev,“ sõnas Samsungi Eesti tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Kozlovi sõnul näitab uuring hästi ka seda, kuidas noorte meelelahutuspraktikad on muutunund, kuna YouTube on populaarsuselt teine rakendus. Lisaks paistab tulemustest, kuidas Instagram on suutnud hiljutise Reels funktsiooni tulekuga noorukite seas populaarne püsida. Seda erinevalt näiteks Facebookist, mis oli uuringu järgi kasutuselt alles seitsmendal kohal.

„Snapchati populaarsus noorte seas ei ole iseenesest üllatav, kuna see on loomisest saadik olnud pigem noorukite seas kasutatav rakendus. Pigem on üllatav, et Snapchat on suutnud enda populaarsust hoida arvestades, et mitmed teised rakendused nagu Instagram ja TikTok on toonud välja Snapchatile sarnaseid funktsioone eesmärgiga noorukeid enda platvormile meelitada,“ ütles Kozlov.

Lisaks küsiti noortelt, mis sorti sisu nad mainitud rakenduste kaudu enim tarbivad. Kõige populaarsem sisu noorte jaoks on meemid ja huumor, mille tõi välja 62% vastajatest. Erinevale video ja fotosisule viitasid ligikaudu pooled vastajatest ning 43% tõi välja ka arvutimängudega seotud sisu.