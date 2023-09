Igor Kotjuh on sündinud ja kasvanud üle Võrus, kus hakkas tegema oma esimesi katsetusi luules. Tal oli hea meel tõdeda, et mõned tema jaoks olulised nähtused on alalised. "Võru on kirjandust täis - selle loodus, tänavad, ajalugu. 2007. aastal ilmus mu esimene eestikeelne luulekogu ja see sai samuti tunnustatud Kangro preemiaga," rääkis luuletaja.