Metsapäeva keskmeks kujunes Järvamaa

Kuigi temaatilisi ettevõtmisi oli mitmes Eesti paigas, võis päeva lõpuks tõdeda, et väga suur osa metsasõpradest pidas just Järvamaal korraldatud metsateemalisi ettevõtmisi kõige põnevamaks. Laupäeval kogunesid metsarahvapäeva kestel Türi valda Tõrvaaugule metsahuvilised, et võtta osa juba 30. korda peetavast metsa- ja matkapäevast.

Ürituse eestvedaja, RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet tõdes, et ürituse vastu oli sel korral erakordselt suur huvi – end oli kirja pannud lausa 174 inimest. «Tundub, et inimestel on endiselt huvi metsa tulla. Me oleme ka mõelnud, et kui huvi ära kaob, siis me rohkem ei korralda seda päeva, aga seni huvi jagub ja rahvast tuleb aina juurde,» lausus Ilmet.