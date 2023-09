Järvamaa spordiaasta tähtsündmus, sügisel peetav Paide-Türi rahvajooks on näinud paremaid ja halvemaid aegu, aga sellist aastat nagu tänavu pole ei osalejad ega pealtvaatajad kohe kindlasti näinud.

Ühelt poolt on 41. Paide-Türi rahvajooksuga kõik justkui tavapärane. Seda peetakse septembri viimasel pühapäeval, mis tänavu on 24. kuupäev, päeva alustavad Paide ja Türi lastejooksud, kell 13 algab New Balance Türi viiekilomeetrine linnajooks ja kell 13.30 13,6 kilomeetrit pikk Viking Window Paide-Türi rahvajooks.