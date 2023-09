Murrame müüte: peresõbralikkus ei ole vaid IT-sektori hüve

Tänavu juulikuus 500 Eesti töötaja seas läbi viidud uuring näitab, et suurema osa töötajate meelest on tööandjal võimalik peresõbralik olla IT-valdkonnas (märkis 61% vastajaid), järgnevad kultuuri- ja meelelahutussektor (58%), avalik sektor (57%) ning tervishoiu- ja sotsiaaltöö valdkond (57%). Kõige vähem usutakse, et tööandja saab peresõbralik olla ehitus- ja kinnisvarasektoris, põllumajanduses või energeetikas. Nende sektorite puhul möönis peresõbralikkuse võimalikkust vaid üle kolmandiku vastanutest. Vähem võimalusi peresõbralikuks lähenemiseks nägid töötajad ka korrakaitse- ja päästevaldkonnas ning tootmissektoris.

„Arvamus, et peresõbralikkus on peamiselt IT-sektori hüve, on kindlasti müüt, mis on jõudsalt levinud tänu IT-ettevõtete tugevale turundustööle. Tegelikult saab tööandja absoluutselt igas sektoris peresõbralik olla. Tõsi – ehitaja, põllumees, elektrik, päästja või kassapidaja ei saa enamasti teha kaugtööd, kuid peresõbralikkus on tegelikult palju laiema sisuga,“ selgitab Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist Alice Juurik.