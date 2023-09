Toasooja hind langeb Paides veelgi

Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik ütles, et tegemist on teistkordse hinnalangusega sel aastal. ,,Viimastel kuudel kestnud läbirääkimised ja kütuste hanke tulemused võimaldavad toasooja hinda enne algavat kütteperioodi langetada. Hakkepuit on Paide koostootmisjaamas põhiliseks kütuseks ja kui selle hind langeb, siis saame ka klientidele soodsamaid tingimusi pakkuda,“ selgitas Kaasik.

Kaasik lisas, et Enefit Green on järjepidevalt suurendanud Paide koostootmisjaama efektiivsust nii digitaalsete kui tehniliste lahendustega ja see on taganud toimepidevuse energiakriisis. ,,Tänu kodumaisele taastuvkütusele oleme suutnud pakkuda Paide elanikele keerulistes turuoludes konkurentsivõimelise hinnaga toasooja. Oleme valmis algavaks küttehooajaks, vajalikud plaanilised hooldused jaamas on tehtud ja hakkepuidu reservkogused varutud,“ kommenteeris Kaasik.