Linnameeskond tüürib ühe publikurohkeima hooajaga lõpu suunas

Paide Linnameeskond annab teada, et nende toetajad on tänavusel aastal juba üheksa vooru ja neli kodumängu enne Premium liiga hooaja lõppu käinud Paide linnastaadionil kodumänge vaatamas sellisel hulgal, et vaid korra varem klubi ajaloos on nad sääraseid numbreid näinud.