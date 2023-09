Imavere valmistub skatepargi avamiseks

Gruuvi Group on ehitanud vähemasti paarkümmend skate-parki. „95 protsenti Eesti parkidest on meie ehitatud, nii vineerist kui betoonist," ütles Fridman ja lisas, et ainult sellega ta tegelebki. „Betoon kestab 10-15 aastat, vineeri peab iga paari aasta tagant vahetama." Bentoonparki saab ka lihtsamalt hooldada, auke ja pragusid parandada, katkiseid kohti välja lõigata ja asemele valada ehk hea hooldusega on võimalik pargi eluiga pikendada.

Vineer tundub justkui ohutum kui betoon? „Kui ohutu on ekstreemsport? Sõna ekstreem ütleb juba ära, millega tegu. Kukkuda peab ka oskama. Kui on treener, õpetab ta ka kukkuma," lisas ise rulaspordiga tegelev Fridman ja kinnitas, et kindlasti tuleb kanda kiivrit ja kaitsmeid. Platsi äärde paigaldatakse ka tahvel reeglitega.

Margit Reinpõllu teada on Imavere lastel rohkem just tõukse, koolil on neid poole klassi jagu, ka mõned kiivrid. Algul plaaniti parki hoopis kooli juurde, et saaks seda ka vahetundides kasutada. Aga maa all oli torustik, mille peale ei tohtinud parki valada. „Et kooli liikumistunnid toimuvad ka siinsetel palliplatsidel, on nüüd üks võimalus juures – uues liikumisõpetuse ainekavas on rula ja trikirattaga sõitmine sees," teadis Reinpõld öelda. Koolil on plaan tõukerattaid ka juurde osta.