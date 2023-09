Naised sätivad end vormirõivaisse

"Naiskodukaitsega on eelmise aasta algusest liitunud enam kui 1300 uut liiget. Kokku on meid nüüdseks üle 3800 teotahtelise naise, kes panustavad vabatahtlikuna riigikaitsesse ning meie kogukondade turvalisemaks muutmisesse," sõnas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. "Kuigi meie liikmete tööalane ja eluline taust on erinev, võib ühes asjas kindel olla - naiskodukaitsja teab oma rolli kriisiolukordades, käärib käised üles, haarab initsiatiivi ning on nö tükike lahendusest. Seega on meie kaasteelistele töökohtades, koolides ja mujalgi tore teada, et nende kõrval tegutseb naiskodukaitsja,” lisas Tooming.