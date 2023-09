Pank kutsub Järvamaa keskkooliõpilasi saama rahatarkuse asjatundjateks

Koolisaadikute programmis on juba osalenud 80 õpilast, kes on koolides üle Eesti rahatarkust jaganud enam kui 9000 kaasõpilasele.

Kuus kuud kestva programmi jooksul saavad koolisaadikutest noored rahvusvahelise koostöö kogemuse ja neid koolitatakse säästmise, investeerimise, eelarve planeerimise, küberturvalisuse ja ettevõtluse teemadel. Lisaks toimuvad saadikutele õpitoad, mis räägivad edukast avalikust esinemisest, isikliku brändi loomisest ja sotsiaalmeediast, et oma finantsteadmiste jagamiseks paremini valmistuda. Noortele on nende isiklikul arenguteel toeks SEB mentorid.

„Koolisaadikute programmi eesmärgiks on jagada rahatarkust noortelt noortele. Usume, et tänu programmis omandatud kogemusele ja teadmistele on just noored ise kõige paremad finantskirjaoskuse õpetajad oma koolikaaslastele, seletades tundides teooriat enda vaatenurgast ja kasutades eakaaslastele sobivaid näiteid,“ lisas Tkatš.