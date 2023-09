Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai on Järva Teatajale öelnud, et täiendavasse maakaitsesse lisatud reservväelased on jõud, mis hakkabki sõjaajal Järvamaal tegutsema ja siin ülesandeid täitma: kaitsma elanikkonda ja taristut, tekitama kohapealset turvavõrku.