Kas lapse või suhte saab teraapiaga korda teha?

Ojaveere teraapiakeskuse asutaja Siiri Viil selgitas, et nende keskus on pühendunud laste, noorte ja täiskasvanute toetamisele. «Meie kliendid on noorukid, abielupaarid, aga ka terved perekonnad, kelle probleemid ulatuvad seinast seina. On teada tõde, et igaühele neist tuleb läheneda omamoodi ning selleks leidub teraapiaid, mida siis välja­õppinud terapeutid oskavad kasutada,» lausus ta.