Elu kolib veebi: MTA Paide büroosse satuvad kliendid haruharva

„MTA teenindusbüroode eelmise aasta külastatavuse numbrid näitasid, et füüsilise isiku deklaratsiooni välisel ajal maist jaanuarini oli arvukalt päevi, kui mõnes MTA teenindusbüroos ei käinud kohal ühtki klienti,“ ütles Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. „Inimesed pöörduvad üha enam MTA e-kanalite poole ning rahulolu MTA e-teenustega on väga kõrge. Täna oleme jõudnud seisu, kus saame nõudluse puudumise tõttu teha otsuse loobuda teenusest, mida inimesed senises mahus enam ei vaja ning mille ülevalhoidmine on maksumaksjale ebamõistlik igakuine kulu.“

Kevadel MTA poolt läbi viidud analüüs sedastas, et kõige väiksema külastatavusega teenindusbürood on Kärdlas, Haapsalus, Põlvas, Raplas, Paides ja Jõgeval. Keskmiselt käib neis büroodes üheksal kuul aastas 2,76 klienti päevas, mis on 0,86 klienti teenindaja kohta. Kolmel kuul aastas, veebruarist aprilli lõpuni kestval füüsilise isiku deklaratsiooni (FIDEK) esitamise perioodil käib neis MTA büroodes keskmiselt 12,28 klienti päevas ehk umbes 3,82 klienti teenindaja kohta. Klienditeeninduse koormus on vähenenud ka Kuressaare, Valga, Rakvere, Viljandi ja Võru büroos.