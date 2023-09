Järvamaa hiigeltehased on roheenergia lipulaevad

Konesko on üle kolmekümneaastase ajalooga ettevõte, mis loodi küll Tallinnas, kuid kuus aastat pärast alustamist oli töötajate arv ja töömaht sedavõrd suur, et ettevõte kolis varem Koeru autoremonditehasele kuulunud ruumidesse. Hiljem laieneti Põltsamaale, kus töö endiselt käib, ja aastal 2015 alustasid Konesko tehased tööd Türi-Allikul.

Konesko peategevusala on elektrimootorite tootmine, kuid tehastes valmistatakse ka elektri- ja kraanakomponente. Tegu on Kesk-Eesti ühe suurima tööandjaga, sest aastatega on töötajate arv suurenenud kaheksalt inimeselt 450 inimesele.