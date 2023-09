Järva vallavalitsus sulges kolmanda endise vallamaja

See aga ei tähenda, et kulude kokkuhoiuks plaaniksid kohalikud poliitikud teeninduspunkte sulgeda. Tammik selgitas, et vallas pole ühtegi sellist maja, kuhu kõik ametnikud mahutada ja uue vallamaja ehitus ei tule kindlasti kõne allagi. See, et ametnikud asuvad teeninduskohtades üle valla, teeb Tammiku ütlust mööda lihtsamaks ka uute töötajate leidmise. Kui hea töötaja leitakse Imaverest, siis saab ta töökoha just kodukoha lähedal ja vajadusel sõidab ka kaugemale. Kui teine ametnik elab Aravetel, siis temagi saab seal väiksema raha- ja ajakuluga tööl käia.