Lasteaia Mesimummide rühm külastas kuu alguses rühmakaaslase vanaema ning aitas tal vitamiinide varasalve kartulivõtuga täiendada. Vitamiine läheb tarvis kõigil, et viirushooajal terve püsida.

Koos koolide ja lasteaedade töö algusega toob sügishooaeg enamasti kohe kaasa viirushaiguste laine. Küll tilguvad lastel ninad, köhatavad õpetajad ning klassiruumid ja lasteaiarühmad jäävad asukate poolest hõredaks. Alanud õppeaastal on Türi vallas asuv Väätsa lasteaed loetud nädalate jooksul juba kahel korral sattunud fakti ette, et haigestumise tõttu pole kedagi, kes rühmas lastega tegeleks, sest õpetajad ja nende abid on kodus haigevoodis.