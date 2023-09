Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Et Väätsa lasteaia direktor Ulvi Hantson oli nädala alguses taaskord olukorra ees, et haigeks jäänud töötajatele oli kiirkorras asendajaid tarvis, otsustas ta tööportaalidesse kuulutuste riputamise asemel otsida abi hoopis teise kanali kaudu.

*Kas lapse või suhte saab teraapiaga korda teha? Niisugust küsimust on kevadel Paides esinduse avanud Ojaveere teraapiakeskuse töötajad korduvalt kuulnud. Kui see kõik oleks nii lihte, aga kui üldse ei proovi, siis ei juhtu samuti midagi.

Ojaveere teraapiakeskuse asutaja Siiri Viil selgitas, et nende keskus on pühendunud laste, noorte ja täiskasvanute toetamisele. «Meie kliendid on noorukid, abielupaarid, aga ka terved perekonnad, kelle probleemid ulatuvad seinast seina. On teada tõde, et igaühele neist tuleb läheneda omamoodi ning selleks leidub teraapiaid, mida siis välja­õppinud terapeutid oskavad kasutada,» lausus ta.