Kaitseliitlased peatasid avariilise kaubikuga joodikjuhi teekonna

Meeste veoautosõit Paidest Türi poole jätkus. Jätkus peaaegu Kirna ringristmikuni, mil autojuht tundis meditsiiniveoki salongis kärsahaisu. See ei tulnud nende masinat, vaid eesliikuvalt valgelt kaubikult, mille üks ratas oli risti all ja teine tühi. “Ringristmikul jäi kaubikjuht pisut jukerdama, kuid oli näha, et ta üritab edasi sõita. Et ei olnud teada, mis seal ees täpselt toimub, siis esimese asjana blokeerisime oma veoautoga kaubiku teekonna ära ja läksin asja uurima,” kirjeldas ta. “Kaubiku ust avades oli koheselt tunda alkoholilõhna. Uurisin juhilt, esimese hooga mis juhtus, kas tema tervisega on kõik korras.”