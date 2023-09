Kaitseliidu Järva maleva pealik, kolonelleitnant Kuido Pettai sõnas, et naljaninad ongi maakaitse juba jäneseüksuseks ristinud, kuid selles polevat midagi halba. “Jänes on ju iseenesest tore loom,” sõnas ta ning lisas, et ükskõik, kus ta ka ussisõdalasi näinud on, on ta silmanud ainult kõrgelt motiveeritud sõdureid.

“Jah, eks inimesed on uues rollis ja alguses oli kuulda, et nüüd on kõik erialamehed lihtsad püssimehed, kuid mõne aja pärast see muutus- muljed on igati head,” sõnas ta. “Muljed on ülipositiivsed ka selle osas, mida ma olen elanikkonna poolelt näinud. Inimesed on rõõmsad, nad lehvitavad meid nähes, mingeid probleeme ei ole olnud. Eks nähtavalt olemine ja näitamine, et oleme valmis maakonda kaitsta, ongi üheks meie rolliks.” (JT)