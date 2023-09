Imavere pakub avastamisrõõmu

Järva vald on suur ja hajus omavalitsus, mis sündis 2017. aastal seitsme omavalitsuse ühinemisel. Pindala 1223 ruutkilomeetrit, 106 asustusüksust (1 alev, 5 alevikku ja 100 küla). Valla ühest otsast teise ca 80 km, ümber valla sõites ca 300. Rahvaarv 8868 inimest. See näitab, et Maal elamise päeval on mõttekam keskenduda ühele piirkonnale ja et vald on suur, saame seda ka oma valla elanikele põhjalikumalt tutvustada.