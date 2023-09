Filmikuulsused leidsid tee Järva valda

Nüüd on režissöör Ergo Kuld koos võttetiimiga taas Järva vallas liikumas, sest peamiselt Karinul ja Järva-Jaanis filmitakse uut seriaali, mille peaosalised on kaks linnaprouat, kes päranduse tõttu on tulnud maale elama. „Tegu on Urmas Lennuki sulest ilmunud looga," selgitas filmi Kuld ja lisas, et võtted on läinud hästi ning probleeme pole tekkinud.