Rahvajooksule tuleb kuulus maratonimees

Minu elus mängib liikumine väga suurt rolli, olen seda teinud kogu oma elu. Nooruses hoovis erinevad liikumismängud, sealt sain tugeva põhja, et suudan praegu palju erinevaid spordialasid harrastada kui kaasatakse. Keskkoolist alates praeguseni liigun teadlikult, loen artikleid, jälgin elementaarsel tasemel toitumist ja teadvustan, et ka puhata on vaja, siis toimub kehas taastumine ja areng.

Nagu iga muu tegevuse puhul, pane paika eesmärk – näiteks hea enesetunne. Kõige raskem samm on uksest välja astuda. Ära otsi vabandusi, vaid leia lahendusi. Oluline on järjepidevus ja rutiini tekitamine. Siinjuures tasub meeles pidada, et kõige raskem on esimesel kolmel nädalal, aga ära anna alla! Pärast seda tekib harjumus ja siis on juba palju lihtsam. Oluline on ka õige riietumine vastavalt liikumisalale. Kui tunned püsivat väsimust, kontrolli tervist arsti juures ja vaata üle ka oma baas, mis võib väsimuses süüdi olla – uni ja mitmekülgne toitumine. Loe asjakohaseid artikleid või pöördu treeneri poole, et koos paika panna strateegia harjumuse tekitamiseks.