20 000 eurone stipendium ootab kandideerima

Läbi 10 aasta on Tradehouse Noorsportlase Stipendiumile esitatud üle 1000 taotluse, nendest stipendium on määratud üle 50 noorsportlasele ning kokku toetatud üle 200 000 euroga. Stipendiumi on saanud ka paljud nimekad sportlased, kes on end juba tänaseks tõestanud olümpial või noppinud tiitlivõistlustel medaleid – sealhulgas Karl Erik Nazarov ja Kristjan Ilves. „Igal aastal on põnev tutvuda uute ja noorte Eesti sporditähtedega ning panustada nende eduloosse. Tradehouse Spordistipendium aitab ja on aidanud nii mõnelgi tublil noorel pürgida enda seatud sportliku sihi poole,“ ütles Tradehouse’i tegevjuht Laura Kuldkepp.