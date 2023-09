Neeme Väli teatas, et lahkub Keskerakonnast.

Kindralmajor Neeme Väli teatas, et lahkub Keskerakonnast, kuna Mihhail Kõlvarti nimi on läbi käinud kaitsepolitseiameti aastaraamatust ja Keskerakonna uus suund on vastuolus tema väärtuste ja põhimõtetega, kirjutab Postimees.