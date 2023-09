Pool miljonit eurot toob tänapäevase tee raudteejaama

Türi linna Vabaduse tänav on üks peamisi teid, mille kaudu minnakse või tullakse rongijaamast. Et sellel tänaval liiklemine oli ratturitele, jalakäijatele ja sõidukitele kitsaks jäänud, tuli seda ehitustöödega muutma asuda.

Ehituse käigus uueneb Vabaduse tänav kogu pikkuses Tallinna tänavalt kuni raudteejaama parklani, mis teeb ligikaudu 300 meetri ulatuses. Tööde maksumus on ligi 470 000 eurot.

Ehitustööde käigus on tänav liikluseks mingil ajal suletud ja seda nii Vabaduse tänava ääres elavatele inimestele kui ka sedakaudu liikujatele. Ka raudteejaamale pääseb ehitusööde ajal paremini ligi Jaama tänava poolsest küljest.

Ka autoga pääseb rongijaama Vabaduse tänava ajutise sulgemise ajal Jaama tänava kaudu ning sõiduki saab vajadusel jätta Jaama tänava äärsesse parklasse. Ajutiselt on kahesuunaliseks muudetud ka liiklus Lembitu tänaval. Palume jälgida ehitaja üles seatud ajutisi märke.

„Kõnnitee ja sõidutee saavad olema eritasandil, see tähendab, et kõnniteeosa on veidi kõrgemal. Samuti ehitatakse Koidula ja Vabaduse tänava ristmik tõstetud ristmikuks, mis kindlasti vähendab kihutamist mõlemal tänaval," märkis Hiis.