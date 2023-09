Siseminister Lauri Läänemets märkis, et alates 13. septembrist on Vene numbrimärkidega sõidukite Eestisse tulek keelatud. "Mis aga puudutab juba Eestis olevaid Vene numbrimärkidega sõidukeid, siis nende puhul me ühtegi seadusemuudatust ei tee, vaid rakendama praegu kehtivaid õigusnorme," ütles Läänemets.