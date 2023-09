Neljavõistlus tõstis esile mitmekülgsed spordilapsed

Järvamaa spordiliidus koolispordi võistluseid korraldav Piret Reinfeld ütles, et osalema sõitis kümme kooli 175 õpilasega. "Suuremad linnakoolid olid mõnes vanuseklassis välja pannud isegi kahe võistkonna jagu, väiksemad koolid olid aga rõõmsad, et tervetest lastest ikka esinduse kokku said. Teadupoolest teevad viirused koolides juba omajagu laastamistööd," märkis ta.