Järvamaa ettevõtlikele naistele räägiti vaimsest tervisest

Hinnatud psühholoog ja pereterapeut rääkis naistele, kuidas Eesti pimedale talvele vastu minnes, mitte lasta oma meeleolul langeda, mis on viis vaimse tervise vitamiini, kuidas märgata ja tunda ära depressiooni ning kuidas aidata kui lähedasel inimesel on meeleoluhäired.

Üheskoos psühholoogiga leidsid naised, et tänapäeva maailmas on naise roll muutunud ning ametite nimekiri, mida naine 24 tunni sees peab, pole lühenenud. Just seetõttu on väga oluline leida enda taastamiseks ja paremaks toimimiseks aega.