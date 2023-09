Rahvajooks on 23.-30.septembrini toimuva Spordinädal 2023 üks sündmusest ning jooksma on tulemas ka Liikumisnädala üks patroonidest Roman Fosti. Lisaks näitleja ja triatleet Raivo E. Tamm, Leonid Latsepov, Kaisa Kukk, Liina Luik, Liis-Grete Arro, Karel Hussar ning ka ultrasportlane Rait Ratasepp.

Kelly Vildek selgitas, et sel aastal on neil uuendusena laupäeval toimuv perepäev, mis annab rahvajooksule avapaugu. "Perepäeva raames leiavad aset põnevad ja sportlikud tegevused, näitused ning samuti on eraldi toiduala, kus saab soetada head ja paremat. Lisaks muidugi Paide noortebänd Exitum ning Grete Paia & Pur Muddi esinemine."