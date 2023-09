Paide linnavalitsus andis teada, et ka sel õppeaastal lähevad lasteaedade basseinid ajutiselt talvepuhkusele ning ujumisõpet kaks kuud ei toimu. Kui eelmisel aastal jäid ujulad suletuks detsembrist veebruari keskpaigani, siis tänavu on need kinni detsembris ja jaanuaris.