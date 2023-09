Türi vald on kauem valge

Türi vallavanem Sulo Särkinen selgitas, et tänavavalgustuse põlemise aega muudeti vastu tulles inimeste soovidele. „Meie poole pöördusid mitmed sooviga, et öösel põleks tänavavalgus kella üheni, siis saavad ka viimaselt rongilt tulijad valges koju. Muutsime tänavavalgustuse põlemise aega ka hommikul varasemaks, samuti sooviga, et meie inimestel oleks rongidele ja bussidele turvalisem liikuda, “ märkis ta.