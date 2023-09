Pilistvere kihelkonna eakad kogunevad Kabalas

Nende piirkondade väärikas eas inimestele on kombeks koos tähistada eakate päeva kogunemisega Pilistvere rahvamajas. Nii on ettevõtmisel juba pikk-pikk traditsioon. Kui kogunemispaik on igal aastal Pilistveres, siis päeva korraldamine käib kodukorda ja tänavu jõudis see Kabala Rahvamaja kätte.