Linnameeskond peab olulise telemängu

Premium liiga laupäevane mängupäev saab alguse kell 14.30, kui Paide Linnameeskond võõrustab koduväljakul Pärnu JK Vaprust. Maikuus esimest korda Paidet võitnud Vaprus on viimaste voorudega saanud sisse hea hoo. Seevastu Paide, kes viimati tunnistas liigas kaotust 15. voorus, jäi möödunud nädalavahetusel võõrsil alla liidriks tõusnud FCI Levadiale. Paide ja Vaprus on omavahel liigas kohtunud kümme korda, millest kuus võitu kuulub Paidele, üks Vaprusele ning kolmel korral on lepitud viigipunktiga. Kaks viiki on leidnud aset sel hooajal: aprillis ja juunis peetud mängud lõppesid vastavalt 2:2 ja 1:1 viigiga.

Meeskondi eraldab tabelis kolm punkti, mistõttu on mõlemale meeskonnale mängus olulised punktid. Vapruse võidu puhul kindlustataks kolmandat positsiooni veelgi, Paide võidu korral tõustakse ise tabelis kõrgemale positsioonile. Mängu avavile kõlab kell 14.30 Paide linnastaadionil. Mängu peakohtunik on Kevin Kaivoja, abikohtunikud on Sander Jürjens ja Kristjan Lukk ning neljas kohtunik on Paul Kask. Videokohtunikena on ametis Marko Liiva ja Tauno Rämson. Kohtumisele saab otsepildis kaasa elada ETV2 vahendusel.