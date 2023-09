Rahvajooksul osalejatel tasub arvestada vihmase ilmaga

Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb laupäeval vihmane ilm, samas on sooja kuni 23 kraadi.

Öösel on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartelt alates hakkab vihma sadama, sadu liigub hommikul edasi mandrile ja on äikeseoht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s, hommikul pöördub Lääne-Eesti saartel ja rannikul edelasse ja läände ning nõrgeneb. Sooja on 14-18 kraadi.