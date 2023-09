Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuu keskel avas Koerus uues kuues uksed Konesko söökla, mida keel ei paindu sööklaks nimetamagi. Pigem kohvikut või restorani meenutavat interjööri ei hoia ettevõte aga kiivalt endale, vaid uuendusena on keskpäevast alates lõunapausile oodatud kõik, kes kehakinnitust vajavad. Söökla omanik Tiina Võsur ütles, et selline söögikoht on olnud tema ammune unistus. «See näeb ilus ja nüüdisaegne välja, köögis on kõik vajaminev tehnika olemas ning inimesed teevad tööd südamega,» lausus ta. «Seda kõike võimaldas meile Konesko juht Mart Hirtentreu, kes peab oluliseks nii oma töötajate heaolu kui ka Koeru kogukonda. See viimane on kohalikele oluline, sest pärast pubi Janune Kägu sulgemist pole Koerus enam ainsatki avalikku söögikohta.»