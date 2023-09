Wittensteini tegevusmuuseumis esitletakse Paidest pärit kunstniku raamatut ning avatakse näitus

Eva Jänese monumentaalmaalid" esitlus. Raamatut tutvustab autor kunstiteadlane Reeli Kõiv. Kohal viibib ka Eva Jänes, kes avab samas enda loomingut tutvustava näituse „Vastu valgusele“. Reeli Kõivu tekstidega raamat annab ajaloolist konteksti silmas pidades põhjaliku pildikeskse ülevaate kõigist Eva Jänese monumentaalmaalidest, mida on kokku veerandsada. Rikkalikult illustreeritud väljaanne sisaldab ka autori intervjuud kunstnikuga, Jänese õpingukaaslaste Tiiu Übi ja Tiit Pääsukese meenutusi ning fotodega monumentaalmaalide nimestikku. Raamatu on kujundanud Piia Stranberg, toimetanud Kristi Metste, resümee tõlkinud inglise keelde Epp Aareleid, Jänese monumentaalmaalid on pildistanud Eve Kiiler. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Rahvuskultuuri Fond, EELK Konsistoorium ja erasponsorid. Eva Jänes (1942) on sündinud Tallinnas, käinud koolis Paides, kus ta ema Alice Jänes töötas kunstiõpetajana. Eva Jänes on lõpetanud Tartu Kunstikooli 1962. aastal kunstiõpetaja erialal ning Eesti Kunstiinstituudi 1970. aastal maalikunstniku diplomiga, spetsialiseerudes monumentaalmaalile. Loomeperioodi esimestel aastakümnetel keskendus kunstnik enamasti monumentaalmaalile, teostades arvukalt sgrafiitosid, freskosid, sekosid, vitraaže, mosaiike nii Tallinnas kui mitmel pool mujal, peamiselt Virumaal. Viimastel aastakümnetel on autor pühendunud tahvelmaalile. Jänes on koostanud kümneid isikunäituseid, osalenud vabariiklikel kunstinäitustel ja grupinäitustel ning seadnud kokku arvukalt väljapanekuid ka kuraatorina. Praegu EKA muuseumi juhatajana töötav Reeli Kõiv on Tartu Ülikooli taustaga kunstiajaloolane, kelle sulest on ilmunud mitmeid kunsti populariseerivaid raamatuid: Lapsepõlv. Laps Eesti kunstis (2003), Muhu kunstis. Kunst Muhus (2020) jt, näitusekatalooge ja Eerik Haameri monograafia (2008).