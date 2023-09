Vikerraadio keeltemäng kutsub kuulama „Naksitralle“ 14 erinevas keeles

Esmaspäeva, 25. septembri hommikust kuni teisipäeva kella 15ni on Vikerraadio lehel avatud keeltemäng, kus Tallinna Euroopa kooli õpilased loevad ette 14 erinevas keeles katkendeid Eno Raua lasteraamatust „Naksitrallid“. Iga keele juures saab valida kolme vastusevariandi vahel. Pärast vastuste saatmist saab mängija teada, mitu neljateistkümnest keelest ta õigesti vastas, hiljem on võimalik oma vastuseid ka näha (info selle kohta ilmub, kui vastused on edastatud).