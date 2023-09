ERM kutsub valima parimat näituseideed

Kui varasemalt on huvilised saanud esitada ideid ükskõik millisest valdkonnast, siis sel aastal oodati konkursile töid teemal „öö“. ERMi näituste peaprodutsent ja konkursi korraldaja Reet Mark: „2024. aastal, mil Tartu on kultuuripealinn, avame ERMis suure ajutise näituse öistest Eesti linnadest minevikust tänapäevani. Seepärast otsustasime kitsendada ka osalussaali teemat, et kaks näitust koos külastajat kõnetama hakkaks.“