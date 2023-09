Kinnisvarabüroo Uus Maa maakler Kersti Okas selgitas, et majas hetkel enam kohvikut pole ning konverentsitegevust ei toimu. "Kuna covid pani sealsele ettevõtmisele oma põntsu, ei soovi praegune omanik tegevust majas enam jätkata," ütles ta.

Okase sõnul on hoone väga heas korras ning omanik on sellesse palju investeerinud. "Uuendatud on näiteks nii vee- kui ka elektrisüsteeme," ütles maakler.