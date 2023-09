Linnameeskonna järelkasv tõi Käärikult koju võidukarika

Meeskonna treener Veiko Kurim ütles, et sellised heatasemelised turniirid on meeskonnale meeldivaks vahelduseks ning lisavad poistele enesekindlust. "Ütlen ausalt, et seekord läksime Lõuna-Eestisse kindla plaaniga võita. Mitte, et oleksime kuidagi üleolevad ja alahindaksime vastaseid, vaid õpetan sedakaudu poistele eesmärgipärast suhtumist ja tegutsemist," selgitas ta.