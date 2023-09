Kleidid ja lipsud kogutakse heategevuse nimel kokku

Soovite soetada uhke pidukleidi, millega on käidud presidendi vastuvõtul? Või soovite meespoolt üllatada ja osta talle lipsu, mis on ehtinud presidendi kaela, samas soovite panustada ka heategevusse? Heategevusliku kampaania «500 kleiti» abiga on võimalus kõik kolm eespool nimetatud punkti täita. Seda võimalust on kasutanud ka järvalased, toetades nii Eesti vähiliitu.