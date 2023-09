Koerust Piibe maanteele viiv tee saab parem kui varem

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu 21,25–25,30 kilomeetrite Koeru–Kapu lõigu taasteremondiga tegeleb Taristoni AS. Lepingu maksumus on ilma käibemaksuta 2,94 miljonit eurot ning selle hulgas on ligi 390 000 eurot Järva valla kaasrahastust. «Järva vald rahastab sama hanke käigus tellitavaid ühisveevärgi parendustöid, uue bussijaama taristu väljaehitamist ning osaliselt ka Koerust Visusti poole viiva riigitee ehitatavat kergliiklusteed,» täpsustas­ ta.