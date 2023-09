Spordinädalal osalevad koolid ja lasteaiad saavad 75 000 helkurit

„Meie jaoks on väga oluline, et nii lapsed kui täiskasvanud oleksid aktiivsed igal ajal,” ütles SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht Alo Lõoke ning lisas, et kuna spordinädala sündmused toimuvad traditsiooniliselt septembris, kui õhtud lähevad juba pimedaks, jagatakse spordinädalal liikumissündmusi korraldavatele koolidele ja lasteaedadele 75 000 helkurit. „Peame oluliseks, et laste värskes õhus viibimine oleks ka pimedal ajal meeldiv ja turvaline,” ütles Lõoke.

„Aastast aastasse on just koolid ja lasteaiad olnud spordinädalal kõige aktiivsemad liikumissündmuste algatajad,” märkis Lõoke ning lisas, et tänavu on nende poolt spordinädala kalendrisse lisatud juba üle 1000 sündmuse kokku rohkem kui 187 000 osaluskorraga. „Aitäh kõikidele, kes spordinädalast osa võtavad ja liikumispisikut edasi kannavad,” oli Lõoke tänulik ning avaldas lootust, et lapsed jäävad ka spordinädala lõppedes aktiivseks, käivad veelgi enam õues mängimas, trenni tegemas ning võtavad osa ka liikumissündmustest.