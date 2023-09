Ühiskonnateaduste konverentsil käsitletakse põletavaid ühiskondlikke probleeme teadlase pilgu läbi

Viimased aastad on pannud ühiskonna kriisikindluse tõsiselt proovile. Oleme kokku puutunud pandeemiaga, sõjatuules üles keerutatud infomüraga, elanikkonna valmisolekuga hädaolukorras toime tulla, kliimamuutuste pidurdamiseks vajalike suurte süsteemsete muutuste ellukutsumisega ning tehisaru üha hoogsama arengu ja kasutamisega. Need on teemad, mille puhul on sotsiaalteadlastel suur roll ja vastutus, et aidata võimalikke kitsaskohti ära tunda, ennetada ja lahendada.