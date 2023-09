Hea seeneaasta on endaga kaasa toonud üle saja mürgistusjuhtumi

Ta lisas, et tegelikult on kõik seenemürgistused ennetatavad, kui pidada meeles paari lihtsat reeglit. “Esmatähtis on korjata ainult neid seeni, mida sa päriselt tunned ning mille puhul tead, et tegemist pole mürgise seenega. Kui seeneliigi suhtes on väiksemgi kahtlus, tuleb seen metsa jätta, sest hiljem on seenest üha raskem loobuda,” selgitas Oder ja lisas, et sotsiaalmeedia seenegruppidele ei tasu seente määramisel lootma jääda. Samuti on oluline seened puhastada juba korjamise päeval ning teada, et seenetoitu ei tohi üles soojendada, sest see ärritab seedetrakti. Seeni ei tohi anda ka alla kaheaastastele lastele, sest nad ei suuda neid seedida ja hakkavad oksendama.