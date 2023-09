Seadusemuudatus toob ministritele lähiaastatel väiksema palgatõusu

Eelnõu on seotud riigieelarve ja eelarvestrateegiaga. „Kõrgemate ametnike palgakasvu pidurdamine on üks meetmetest, mis võimaldab nelja aasta vältel kulutõhusamat tegutsemist, tuues riigile enam kui 21,3 miljoni eurose kokkuhoiu. Astume koos samme selles suunas, et riigirahanduse olukord paraneks ning riigi omapanus on siin väga oluline. Kõrgematel riigiteenistujatel tõuseb palk jätkuvalt, ent tänases üleüldises finantsolukorras oleme kokku leppinud, et seda poole vähem, kui algselt plaanitud,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev. „Näiteks, täna on ministri palk 7070 eurot. Kui prognoosi järgi oleks senise süsteemi alusel palk tõusnud 2024. aastal 11% ehk 7 848 euroni, siis nüüd tõuseb see 5,5% ehk 7 459 euroni, mis on jätkuvalt soliidne number,“ tõi Võrklaev välja.